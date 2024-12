Ça y est, Apple a retiré de la vente les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE 3 en France. C’est également le cas dans le reste des pays de l’Union européenne et c’est en lien avec le port USB-C.

La fin des iPhone Lightning chez Apple en Europe

La législation européenne, qui entrera en vigueur le 28 décembre 2024, impose la présence d’un port USB-C sur de nombreux produits, dont les smartphones. Les iPhone 14 et iPhone SE ont un port Lightning, ce qui pose naturellement un problème. Apple est passé à l’USB-C l’an dernier avec les iPhone 15.

Le lien d’Apple qui permettait d’acheter l’iPhone 14 renvoie désormais vers la page d’accueil de l’Apple Store en ligne. C’est la même chose pour l’iPhone SE de troisième génération. De plus, Apple a retiré les iPhone Lightning de son menu.

De fait, l’iPhone le moins cher vendu par Apple en France devient l’iPhone 15. Il débute à 869 euros. Mais il est possible de l’avoir moins chez certains revendeurs. Par exemple, Amazon propose l’iPhone 15 à 772 euros.

Ça continue pour l’occasion et les modèles reconditionnés

En parlant des revendeurs, les iPhone 14 et SE sont toujours disponibles à l’achat chez Amazon, à la Fnac, Boulanger et d’autres enseignes. Elles peuvent encore écouler leurs stocks, même après le 28 décembre 2024. Mais ce sera fini une fois qu’elles auront tout vendu, il ne sera pas possible de se réapprovisionner chez Apple.

Qu’en est-il du marché de l’occasion et des modèles reconditionnés ? Celui-ci se poursuit. Cela pourrait d’ailleurs se traduire par une hausse du prix de revente.

Nouveau modèle en 2025

L’iPhone SE 4 arrivera en mars 2025 selon les rumeurs. Le smartphone reprendra le design général de l’iPhone 14, ce qui implique un écran OLED de 6,1 pouces au lieu du LCD, Face ID à la place de Touch ID et un port USB-C. Il y aura également 8 Go de RAM, notamment pour supporter Apple Intelligence. Aussi, le smartphone embarquera le premier modem 5G d’Apple.

Pour leur part, les iPhone 14 et 14 Plus ont déjà le droit à leurs successeurs avec les iPhone 15 et 16.