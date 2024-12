D’ici quelques jours, Apple arrêtera la commercialisation de plusieurs produits en France et dans le reste de l’Union européenne. Cela inclura les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE selon iGeneration.

Le retrait aurait lieu le 20 décembre dans certains pays européens et dans les jours qui suivront dans d’autres. Dans tous les cas, Apple a jusqu’au 28 décembre 2024 pour retirer ses produits dans les pays de l’Union européenne. C’est en lien avec le port USB-C.

En effet, la directive européenne sur le chargeur universel impose aux constructeurs d’avoir un port USB-C sur leurs smartphones et d’autres produits vendus à compter du 28 décembre 2024. Les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE ont un port Lightning, ce qui pose un problème dans le cas présent. Apple va donc devoir les retirer de ses Apple Store physiques et de sa boutique en ligne.

Les revendeurs agréés devraient, normalement, pouvoir continuer à vendre les produits jusqu’à épuisement des stocks. C’est un peu plus flou concernant les produits reconditionnés.

Outre les iPhone, Apple va stopper la vente des accessoires qui ont eux aussi le port Lightning. Mais la liste est assez courte, avec notamment le clavier étendu sans Touch ID.

Un élément intéressant à prendre en compte est que la directive pour l’USB-C concerne uniquement les pays de l’Union européenne, mais Apple retirera tout de même ses iPhone Lightning de la vente en Suisse, alors que le pays n’est pas concerné. Ce sera là aussi une réalité d’ici quelques jours.

Pour les amoureux de l’iPhone SE, il reviendra bientôt avec un nouveau modèle. En effet, Apple annoncera l’iPhone SE 4 au début de 2025 avec un nouveau design (se basant sur l’iPhone 14).