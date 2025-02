À la suite de la présentation de l’iPhone 16e, Apple a décidé de stopper la vente des iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE dans le monde. Ces trois modèles ne sont plus disponibles à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Pour le coup, ce fut déjà une réalité en Europe depuis la fin décembre à cause de l’absence du port USB-C.

Les iPhone 14 et 14 Plus ont vu le jour en septembre 2022. Ils ont respectivement des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, embarquent la puce A15, une meilleure autonomie par rapport à la génération précédente, la 5G millimétrique (aux États-Unis), du mieux pour la partie photo et plus encore.

De son côté, l’iPhone SE 3 a également vu le jour en 2022. Le smartphone avait le design des anciens téléphones d’Apple, c’est-à-dire des bordures imposantes autour de l’écran, un bouton Home et Touch ID. Ce modèle est maintenant remplacé par l’iPhone 16e.

Apple arrête donc la vente des iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE dans le monde. Il reste un petit peu de stock chez certains revendeurs. Cela inclut Amazon, la Fnac, Boulanger et d’autres. Mais Apple ayant mis fin à la vente, les revendeurs ne peuvent que se reposer sur le stock qu’ils disposent actuellement. Une fois que celui-ci sera vidé, ils ne pourront plus commander de nouveaux exemplaires à Apple.

Que se passe-t-il si vous avez un iPhone 14, iPhone 14 Plus ou iPhone SE ? Rien de particulier, il va continuer de fonctionner et vous aurez toujours le droit aux mises à jour d’iOS. Rien ne change à ce niveau.