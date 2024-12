L’Apple Store en ligne en Suisse ne permet plus d’acheter les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE. Cela fait suite à l’obligation prochaine d’avoir le port USB-C sur les appareils mobiles.

La règle pour le port USB-C obligatoire concerne les pays de l’Union européenne. La Suisse ne fait pas partie de l’UE, mais Apple décide malgré tout de stopper la vente des iPhone avec le port Lightning dans le pays. La même chose interviendra en France et ailleurs d’ici le 28 décembre 2024, date à laquelle le port USB-C deviendra obligatoire.

Si l’on se rend sur l’Apple Store en ligne suisse, les iPhone 14 et SE sont toujours référencés, mais il est impossible de les acheter. « Actuellement indisponible » peut-on lire. Ce choix des mots est intéressant, puisqu’il suggère que les smartphones seront de retour un jour. Et pourtant, c’est bel et bien terminé.

Qu’en est-il des modèles reconditionnés ? Nous avons appris aujourd’hui qu’ils seront toujours disponibles à l’achat, même après le 28 décembre. L’arrêt de vente concerne ici les modèles neufs.

Le successeur de l’iPhone SE ne va pas tarder. En effet, l’iPhone SE 4 sortira au premier trimestre de 2025 selon les rumeurs, qui évoquent notamment le mois de mars. Le smartphone devrait reprendre le design de l’iPhone 14, ce qui implique un écran OLED de 6,1 pouces au lieu du LCD, Face ID à la place de Touch ID et un port USB-C. Il y aura également 8 Go de RAM, notamment pour supporter Apple Intelligence. Aussi, le smartphone embarquera le premier modem 5G d’Apple.