À partir du 28 décembre 2024, les smartphones équipés d’un port Lightning, comme l’iPhone SE et les iPhone 14, ne pourront plus être commercialisés neufs dans l’Union européenne sachant que l’USB-C devient obligatoire. Toutefois, cette interdiction n’impacte pas la vente de ces modèles sur le marché de l’occasion, notamment ceux reconditionnés.

Les iPhone Lightning ne vont pas totalement disparaître

En effet, les acteurs du secteur du reconditionné rappellent que tant que les iPhone équipés du port Lightning ont été commercialisés avant cette échéance, ils pourront continuer à être vendus après le 28 décembre. « Oui, on pourra continuer d’acheter du Lightning et d’en vendre après la date, si et seulement si le produit a été vendu comme neuf (« placé sur le marché ») avant le 28/12 », confirme Recommerce auprès d’iGeneration. Smaaart, un autre acteur du reconditionné, a mentionné la même chose.

Cela signifie que les stocks d’iPhone avec un port Lightning constitués avant la date butoir pourront être utilisés par les reconditionneurs, même après le 28 décembre. Ainsi, des modèles comme l’iPhone 8 continueront à être disponibles. Les iPhone 8 à iPhone 14, qui sont encore en possession de leurs premiers propriétaires, pourront être revendus et reconditionnés, y compris ceux en provenance d’autres pays.

Recommerce précise que l’impact sur les prix reste incertain : « On ne s’attend pas à voir les prix évoluer d’une manière particulière, mais cela reste difficile à anticiper ». Néanmoins, l’arrivée de ces appareils reconditionnés pourrait avoir un effet sur l’offre, entraînant une montée en gamme dans les mois à venir. Pour les consommateurs, il sera important de vérifier certaines spécifications, comme la présence du logo CE, garantissant que le produit provient d’un stock européen.

En somme, bien que les iPhone avec le port Lightning disparaissent des catalogues neufs, le marché de l’occasion devrait continuer de prospérer, offrant aux consommateurs une alternative abordable, du moins pendant encore quelques années.