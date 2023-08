L’iPhone 15 sort le mois prochain, et il ne fait guère plus aucun doute qu’Apple passera enfin de son connecteur propriétaire Lightning à l’USB-C pour anticiper une nouvelle loi européenne rendant l’USB-C obligatoire pour les smartphones (à partir du 28 décembre 2024). L’Arabie Saoudite emboîte le pas à l’Union Européenne en obligeant les fabricants d’appareils à adopter le connecteur USB-C.

Un port USB-C sinon rien



Selon le Khaleej Times, le régulateur local saoudien a décidé que l’USB-C deviendrait le connecteur standard pour les appareils électroniques. La première phase débutera le 1er janvier 2025 : les nouveaux smartphones et accessoires tels que les écouteurs, claviers, enceintes et routeurs vendus dans le pays devront être équipés d’USB-C.

Dans la deuxième phase, à partir du 1er avril 2026, tous les ordinateurs portables ou autres appareils informatiques portables (incluant des tablettes comme l’iPad) devront également disposer d’un connecteur USB-C.

Le régulateur local justifie cette décision par la volonté d' »améliorer l’expérience utilisateur et de réduire les coûts« . L’USB-C contribue à réduire les déchets électroniques en favorisant l’utilisation d’un seul câble pour tous les appareils.

D’autres pays envisagent également de rendre l’USB-C obligatoire. L’année dernière, l’agence de régulation brésilienne Anatel a proposé d’obliger les fabricants de smartphones à remplacer tout autre connecteur par l’USB-C. Le département du Commerce des États-Unis envisage également d’adopter une politique similaire à l’avenir, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

Apple : cible principale de ces lois

Apple se trouve au premier plan face à ces réglementations. Même si ces lois s’adressent à l’ensemble des fabricants d’équipements, Apple demeure sans conteste l’entreprise la plus impactée. L’iPhone, ainsi que des accessoires comme les AirPods et la Magic Mouse, emploient encore le connecteur Lightning, introduit par la marque en 2012.

Apple a commencé sa transition vers l’USB-C en 2015 avec le MacBook 12 pouces et a depuis progressivement intégré ce connecteur à davantage d’appareils. Actuellement, toute la gamme Mac et iPad est équipée d’USB-C, tout comme les écouteurs Beats. On s’attend à ce que les modèles d’iPhone 15 soient les premiers à disposer de l’USB-C à la place du Lightning, ce qui aidera Apple à respecter les lois exigeant le nouveau connecteur.

Au départ, certains pensaient qu’Apple pourrait créer des modèles spécifiques d’iPhone avec USB-C pour l’Europe, mais cela semble désormais peu probable étant donné que de plus en plus de pays exigent ce type de connecteur. Et comme l’iPhone adoptera l’USB-C, des accessoires comme les AirPods devraient également être mis à jour avec ce nouveau port prochainement.