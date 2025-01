Il y a du changement concernant le calendrier de sortie des iPhone SE 4 et iPad 11. Les rumeurs parlaient jusqu’à présent d’une arrivée au premier trimestre et plus particulièrement au mois de mars. Maintenant, il serait question d’une arrivée dans quelques semaines.

Une sortie ce mois-ci pour les iPhone SE 4 et iPad 11 ?

L’information vient d’un compte privé sur X (ex-Twitter) qui a déjà partagé de bonnes informations dans le passé. Ce compte a indiqué que des appareils ayant pour noms de code V59 et J481 seront disponibles aux côtés d’iOS 18.3. De précédentes fuites ont révélé que V59 correspond à l’iPhone SE 4 et J481 à l’iPad 11.

Apple a l’habitude de sortir ses mises à jour x.3 en janvier. iOS 15.3, iOS 16.3 et iOS 17.3 ont été disponibles à la fin janvier. On peut donc imaginer que l’histoire se répétera cette année avec iOS 18.3 pour la fin janvier, voire début février.

Apple a proposé trois iPhone SE jusqu’à présent et ils ont été annoncés en mars ou avril selon les modèles. Une annonce à la fin janvier ou début février marquerait donc un changement. Mais comme l’indique MacRumors, une raison possible de l’arrivée « rapide » pourrait être la Commission européenne.

En effet, Apple a récemment retiré de la vente les iPhone 14, 14 Plus et SE 3 parce qu’ils ont un port Lightning et que la loi européenne impose le port USB-C depuis le 28 décembre. Le nouvel iPhone SE aura un port USB-C et, en le sortant ce mois-ci plutôt qu’en mars ou avril, Apple pourrait rapidement remettre son smartphone le moins cher en vente dans l’Union européenne (et dans le reste du monde bien sûr).

C’est l’occasion de rappeler que Mark Gurman de Bloomberg a récemment affirmé que le MacBook Air M4 sortira avant les iPhone SE 4 (qui pourrait se nommer iPhone 16e) et iPad 11. Mais il n’a pas donné un calendrier précis.

L’iPhone SE 4 reprendra essentiellement le design de l’iPhone 14 (écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, port USB-C, etc) et embarquera le premier modem 5G d’Apple. Il supportera également Apple Intelligence. Quant à l’iPad 11, il supportera également Apple Intelligence, mais rien ne changerait pour le design.