LG Display va s’inviter à la production de l’iPhone SE 4 en fournissant des écrans OLED selon The Elec. Il ne sera cependant pas le principal fournisseur. En effet, c’est BOE qui s’occupera de cette tâche.

LG Display pour les écrans OLED de l’iPhone SE 4

BOE sera le principal fournisseur d’écran OLED, avec LG Display en renfort. Les années précédentes, Apple avait confié à BOE le soin de fournir les écrans LCD de l’iPhone SE. Mais le groupe chinois a déjà connu des problèmes de rendement pour les écrans OLED de l’iPhone, de sorte que l’arrivée de LG Display en tant que fournisseur secondaire pourrait être le moyen pour Apple d’avoir une couverture de sécurité en cas de soucis à l’avenir.

Les prix des écrans pour l’iPhone SE 4 seraient beaucoup plus bas que ceux pratiqués par les fournisseurs pour les écrans OLED utilisés dans l’iPhone 15, étant donné que ceux pour l’iPhone SE 4 utiliseront des pièces anciennes identiques à celles utilisées dans les iPhone 13 et 14, de sorte que les fournisseurs n’auront pas besoin de faire de nouveaux investissements. Les fabricants d’écrans auraient lancé des appels d’offres pour la fourniture des dalles depuis août 2023.

La production à grande échelle du smartphone devrait débuter en octobre. Mais la commercialisation de l’iPhone SE 4 n’interviendrait pas avant le premier trimestre de 2023.

Les rumeurs indiquent que l’iPhone SE 4 devrait avoir un écran OLED de 6,1 pouces et Face ID. Ce serait un changement notamment, puisque le téléphone aurait le même design que les iPhone modernes, c’est-à-dire un écran qui occupe presque toute la surface, des bordures fines, une dalle OLED au lieu du LCD et la fin du bouton Home avec Touch ID. D’autre part, on retrouverait un port USB-C au lieu du port Lightning et le même châssis à l’arrière que l’iPhone 16. Cela pourrait donc suggérer la présence de deux capteurs photo, avec 48 mégapixels pour le capteur principal.