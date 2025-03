Apple pourrait dévoiler une version mise à jour de son Mac Studio dès cette semaine, selon Mark Gurman de Bloomberg. La machine serait équipée de la puce M4 Max, déjà disponible sur le MacBook Pro de 2024. Cependant, Apple n’aurait pas encore finalisé la puce M4 Ultra, laissant place à une alternative : la puce M3 Ultra.

Contrairement à l’attente générale, Apple n’a pas lancé de puce M3 Ultra en même temps que les autres modèles M3, M3 Pro et M3 Max. Cela signifierait que ce processeur serait un nouveau venu, bien qu’il n’appartienne pas à la famille M4. Le Mac Studio actuel utilise une puce M2 Ultra, une configuration similaire à celle du Mac Pro.

Les puces Ultra d’Apple ont traditionnellement été composées de deux puces Max connectées, mais cette fois, la puce M3 Max ne semble pas inclure la fonctionnalité UltraFusion qui permet cette combinaison. Il est donc probable que la M3 Ultra soit une puce à part, marquant une rupture avec les modèles Ultra précédents.

With an M3 Ultra going into the Mac Studio, Apple could differentiate from the Mac Pro, which could then get the M4 Ultra. Right now, the Mac Studio and Mac Pro oddly both have the M2 Ultra and same overall performance.

