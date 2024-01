La mi-2024 marquerait l’arrivée d’un nouveau Mac Studio équipé de la puce M3 Ultra. Mais ce modèle pourrait bien être seul si l’on en croit une nouvelle rumeur du cabinet TrendForce et du média chinois ICsmart.

Un nouveau Mac Studio pour l’été ?

L’actuel Mac Studio, qui embarque les puces M2 Max et M2 Ultra, a vu le jour en juin 2023 à l’occasion de la WWDC 2023. Étant donné que le créneau de sortie est aujourd’hui annoncé pour être à la mi-2024, il est possible que son successeur soit présenté à la WWDC 2024 en juin.

Un élément notable est qu’il n’est pas fait mention du Mac Pro. Le modèle actuellement commercialisé a le droit à la puce M2 Ultra et ne serait, visiblement, pas renouvelé en même temps que le Mac Studio. Doit-on comprendre qu’un nouveau modèle verra le jour plus tard ? Ou Apple compte-t-il l’abandonner ? Après tout, il fait quelque peu doublon avec le Mac Studio sachant que les deux peuvent avoir la puce M2 Ultra.

D’autre part, TrendForce rapporte que la puce M3 Ultra serait fabriquée avec le processus N3E de TSMC, à l’instar de la puce A18 des iPhone 16 prévus cette année. Ce serait pour le coup surprenant sachant qu’Apple utilise le processus de fabrication N3B pour les M3, M3 Pro et M3 Max. Le N3E est une version améliorée du processus de gravure en 3 nm de TSMC, offrant des performances légèrement supérieures et un rendement de production plus élevé.

La surprise vient du fait qu’Apple a utilisé jusqu’à présent le même processus pour chaque gamme. Là, une puce aurait un processus différent des trois autres. C’est d’autant plus étonnant quand on sait qu’un processeur Ultra est l’équivalent de deux processeurs Max reliés par la technologie d’interconnexion de puces UltraFusion.

La sortie du Mac Studio M3 Ultra à la mi-2024 est donc possible. Mais il faut faire attention avec l’information concernant le processus de fabrication de la puce.