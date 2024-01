Les fuites coïncident, ce qui est généralement bon signe : deux jours après les informations de TrendForce, qui affirmait qu’un nouveau modèle Mac Studio était dans les tuyaux pour cette année, Mark Gurman de Bloomberg « confirme » : dans sa note hebdomadaire « Power On », le journaliste affirme que le Mac Studio cuvée 2024 embarquera une quatrième variante inédite de M3, soit probablement le M3 Ultra (qui combinera sans doute deux puces M3 Max connectées l’une à l’autre, comme cela a été le cas pour le M2 Ultra). Le M3 Ultra devrait donc disposer de 32 coeurs de CPU et de 80 coeurs de GPU. Un monstre en somme…

Concernant le Mac Studio, les informations de Gurman sont donc strictement identiques à celles de la société taïwanaise TrendForce. Le nouveau Mac Studio serait présenté lors de la traditionnelle WWDC du mois de juin. En revanche, Gurman et TrendForce ne sont pas d’accord sur l’avenir du Mac Pro. Le journaliste de Bloomberg estime en effet qu’Apple n’abandonnera pas son modèle Pro après seulement un an de commercialisation… mais ne donne aucune autre information (« quand » et « à quel prix ») sur cet hypothétique modèle.

Gurman se montre assez pessimiste sur la gamme Mac en général. Il ne faudrait pas attendre de grands bouleversements cette année, hormis donc le lancement de ce Mac Studio « M3 Ultra » et du probable MacBook Air « M3 ». La puce M3 ne fournissant pas un gain de performances très élevé par rapport à son prédécesseur (avec la puce standard), il y a peu de chances que cette mise à jour attendue du MacBook Air se traduise par une augmentation significative des ventes (après pourtant une année en chute libre), sachant qu’Apple n’a évidemment aucune intention d’adoucir sa politique tarifaire…