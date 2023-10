Peut-on s’attendre au lancement d’un nouveau Mac en octobre ? C’est ce que suggère un nouvel indice en rapport avec le programme de reprise d’Apple. Le scénario rappelle ce qui s’est passé en juin.

Selon MacRumors, Apple s’apprête à modifier son programme de reprise pour les Mac afin d’accepter de nouveaux modèles. Un scénario similaire a eu lieu en juin quand Apple a commencé à accepter la reprise des Mac Studio, MacBook Air M2 de 13 pouces et MacBook Pro M2 de 13 pouces. C’est intervenu au moment où le fabricant a commercialisé ses MacBook Air de 15 pouces, le deuxième Mac Studio et le Mac Pro Apple Silicon.

Il y a déjà eu des rumeurs évoquant la sortie de nouveaux Mac en octobre. Cet été, Bloomberg a affirmé qu’Apple lancerait ses premiers Mac avec la puce M3 en octobre. Cette puce aura le processus de gravure en 3 nm, à l’instar de la puce A17 Pro que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. En comparaison, la puce M2 des Mac actuels a un processus de gravure en 5 nm.

Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple ne devrait pas lancer les MacBook M3 en 2023. Il n’a toutefois rien communiqué sur les autres modèles. Il n’est donc pas impossible qu’Apple lance au moins un iMac M3 ce mois-ci. Pour rappel, le modèle actuel embarque la puce M1 et a vu le jour il y a plus de deux ans et demi. Un renouvellement serait donc le bienvenu.