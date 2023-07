Les Mac Apple Silicon avec la puce M3 feront leurs débuts au mois d’octobre, si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Mais il ne faut pas s’attendre à avoir toute la gamme d’un coup.

Selon Gurman, les premiers Mac à avoir le droit à la puce M3 devraient être l’iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces. Il faudra attendre quelques mois/trimestres supplémentaires en ce qui concerne le MacBook Air de 15 pouces, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac Studio et le Mac Pro.

Il peut sembler étrange que les premiers Mac M3 arrivent si peu de temps après la fin du cycle de la puce M2 — des produits comme le Mac Studio Ultra M2 et le MacBook Air 15 pouces n’ayant été lancés que le mois dernier — mais il a beaucoup été spéculé sur le fait que les derniers produits en date avec la puce M2 ont été retardés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Qu’en sera-t-il de la présentation ? Aura-t-on le droit à une keynote ? Ou à une simple présentation via des communiqués de presse ? L’information n’est pas encore connue à ce stade.

Aussi, Gurman réitère qu’Apple travaille sur un iMac avec un écran dépassant les 30 pouces, mais qui n’arriverait pas avant 2024 au plus tôt. Il annonce par ailleurs que les iPad Pro avec un écran OLED arriveraient bien en 2024 et qu’un nouvel iPad Air avec une puce plus puissante est en préparation. Le modèle actuel dispose de la puce M1.