Nous savons déjà que les premiers Mac équipés de la puce M3 d’Apple verront le jour au mois d’octobre, mais peut-on s’attendre à une keynote pour la présentation ? C’est incertain en l’état.

Mark Gurman de Bloomberg explique qu’une keynote d’Apple pour les Mac M3 en octobre n’est pas encore confirmée à ce stade. Il n’est donc pas impossible que la présentation se fasse à l’aide de communiqués de presse. C’était le cas l’année dernière avec l’annonce des MacBook Pro et Mac mini avec la puce M2. Il n’y avait pas eu une keynote.

Apple a déjà organisé des keynotes en octobre au cours des dernières années. Il y en a notamment eu en 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 et 2021. À l’inverse, Apple n’a rien fait en 2015, 2017, 2019 et 2022.

La puce M3 aura l’avantage d’avoir une gravure en 3 nm, ce qui permettra d’améliorer les performances générales, tout en réduisant la consommation d’énergie. Ainsi, l’autonomie devrait s’améliorer. En comparaison, la puce M2 a une gravure en 5 nm.

Si l’on en croit de précédentes informations, les premiers Mac M3 qui vont voir le jour en octobre seront l’iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces. Il faudra attendre quelques mois supplémentaires en ce qui concerne le MacBook Air de 15 pouces, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac Studio et le Mac Pro. Ces modèles auront le droit à des déclinaisons de la puce (M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra).