Apple prépare plusieurs nouveaux Mac et l’un d’entre est un iMac avec un écran dépassant les 30 pouces, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Pendant des années, Apple a proposé deux tailles pour son ordinateur tout-en-un, à savoir 21,5 pouces et 27 pouces. Depuis l’existence de l’iMac avec la puce M1, on retrouve un seul format, celui de 24 pouces. Apple prépare maintenant deux nouveaux modèles (ayant pour noms de code J433 et J434) avec toujours une dalle de 24 pouces, et un autre modèle de plus de 30 pouces. Malheureusement, il n’y a pas une information précise sur la taille exacte.

Il va falloir patienter avant de découvrir ce grand iMac, puisque le travail n’en serait qu’à ses débuts. Voici les autres modèles en préparation :

MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M3 (nom de code J504)

MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max (noms de code J514 et J516)

MacBook Air (noms de code J613 et J615)

Il est également question de nouveaux iPad, avec de nouveaux iPad Pro équipés d’écrans OLED (noms de code J717 et J720) et un nouvel iPad Air (nom de code J507) pour remplacer le modèle existant qui dispose de la puce M1.

Apple évoque d’autres produits en développement, dont les AirPods Pro 3, des équipements pour la maison (comme des écrans connectés) et une nouvelle Apple TV. Mais la sortie n’est pas pour tout de suite.