De précédentes rumeurs avaient indiqué qu’Apple comptait lancer de nouveaux Mac, dont des MacBook, avec la puce M3 à l’automne, mais les plans semblent avoir changé. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la sortie ne se fera pas avant 2024.

« Il semble qu’Apple ne lancera pas de nouveaux modèles de MacBook (équipés de la puce M3) avant la fin de l’année », indique Ming-Chi Kuo qui dispose de bonnes sources au sein des chaînes de production. Il ne précise pas toutefois pourquoi il y aura un retard par rapport au calendrier initial.

Les premiers Mac M3 qui vont voir le jour seront l’iMac, le MacBook Air de 13 pouces et le MacBook Pro de 13 pouces. Il faudra un peu plus longtemps en ce qui concerne le MacBook Air de 15 pouces, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que le Mac Studio et le Mac Pro. Ces modèles auront le droit à des déclinaisons de la puce (M3 Pro, M3 Max et M3 Ultra).

On notera que Kuo mentionne les MacBook, mais pas d’autres modèles. Les précédentes rumeurs avaient annoncé qu’octobre serait aussi marqué par le lancement de l’iMac M3. Ce Mac est-il toujours prévu pour le mois prochain ? C’est une possibilité.

La puce M3 aura l’avantage d’avoir une gravure en 3 nm, ce qui permettra d’améliorer les performances générales, tout en réduisant la consommation d’énergie. Ainsi, l’autonomie devrait s’améliorer. En comparaison, la puce M2 a une gravure en 5 nm.