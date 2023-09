Apple prévoit de nouveaux MacBook et iPad en 2024, et ces modèles auront le droit à des puces avec un processus de gravure en 3 nm selon Ming-Chi Kuo. Mais l’analyste prévient que la demande pour les nouveaux produits d’Apple pourrait être inférieure aux attentes.

L’analyste indique :

La demande d’Apple en 3 nm pour 2024 serait inférieure aux attentes. En 2023, les livraisons de MacBook et d’iPad d’Apple ont considérablement diminué, d’environ 30% et 22%, pour atteindre respectivement 17 millions et 48 millions d’unités. Cette forte baisse est attribuée à la fin de la demande du télétravail et à la diminution de l’attrait des utilisateurs pour les nouvelles caractéristiques (Apple Silicon et Mini-LED). À l’horizon 2024, la demande d’Apple en technologie de 3 nm est affectée par l’absence de moteurs de croissance pour le MacBook et l’iPad.