Les Mac M1 rencontrent un joli succès, au point que leurs ventes sont désormais plus importantes que celles des Mac avec les processeurs Intel. Tim Cook l’a annoncé hier lors de la keynote.

Les ventes de Mac M1 dépassent celles des Mac Intel

Le patron d’Apple a vanté les mérites de la puce M1, notamment le fait que tout le monde est ravi de ses performances, que ce soit les développeurs ou les utilisateurs. C’est à ce moment qu’il a révélé de meilleures ventes pour les Mac M1 que pour les Mac Intel.

Les premiers Mac M1 ont vu le jour en novembre dernier. Cela a concerné le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini. Un quatrième modèle va s’ajouter à la liste dans quelques semaines, à savoir l’iMac. Ce tout nouveau tout-en-un avec un design coloré a été présenté hier lors de la keynote. D’autres modèles sont attendus pour les prochains mois, dont le MacBook Pro de 16 pouces et un plus grand iMac. Pour le coup ce n’est pas impossible qu’ils embarquent la puce M1X ou M2 afin d’avoir davantage de puissance.

En juin dernier, lors de la WWDC, Tim Cook avait fait savoir que la transition des Mac Intel vers les Mac Apple Silicon devrait se dérouler en l’espace de deux ans. Cela fait même pas un an et déjà plusieurs modèles ont le nouveau type de puce. Le plus gros morceau devrait être le Mac Pro, au vu de la puissance requise. Il arrivera probablement en 2022 et pas avant.