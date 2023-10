Les iPhone 16 et 16 Plus de 2024 vont avoir le droit à une nouvelle puce, avec Apple qui proposerait l’A18 et non l’A17 selon Jeff Pu. L’analyste avait déjà évoqué le sujet et il réitère aujourd’hui que c’est toujours d’actualité.

Cela fait quelques générations maintenant qu’Apple ne propose pas le même processeur sur ses iPhone Pro et non-Pro. Par exemple, la génération actuelle comprend deux puces. On retrouve l’A16 sur les iPhone 15 et 15 Plus, et l’A17 Pro sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Les modèles non-Pro ont généralement le droit à la puce qui était proposée l’année précédente sur les iPhone Pro. Mais cela devrait changer en 2024.

Ainsi, les iPhone 16 et 16 Plus auraient la puce A18 et non l’A17 Pro. Pour leur part, les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient la puce A18 Pro.

Quelles seront les différences ? Il est beaucoup trop tôt pour répondre, sachant que la présentation par Apple interviendra dans 11 mois. Il faudra attendre le courant de 2024 pour avoir quelques informations sur les caractéristiques techniques grâce à diverses fuites.

Le seul élément connu est que les puces A18 et A18 Pro s’appuieraient sur le procédé de gravure N3E. Cela fait référence à la deuxième génération de processus de gravure en 3 nm par TSMC. Elle coûte moins cher et propose un meilleur taux de rendement en comparaison avec le N3B, qui se veut le procédé de gravure en 3 nm de première génération qui est utilisé avec la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro.