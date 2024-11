Ce 8 novembre 2024 marque la disponibilité des MacBook Pro, Mac mini et iMac avec les puces M4. Apple a récemment annoncé les trois Mac et avait ouvert les précommandes. Et maintenant, ils sont disponibles à l’achat.

MacBook Pro M4

Le MacBook Pro de 14 et 16 pouces embarque les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Les tests ont montré que l’ordinateur portable est puissant, tout particulièrement le modèle avec la puce M4 Max. En effet, la M4 Max est désormais la puce la plus puissante d’Apple, battant la M2 Ultra. Il y a ici un gain de 25% pour les performances. D’autre part, il y a 16 Go de RAM par défaut, le support du Thunderbolt 5 et une option de verre nano-texturé est disponible pour l’écran afin de limiter les reflets.

Il est possible de commander le MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max à partir de 1 899 euros sur Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Mac mini M4

Vient ensuite le tour du Mac mini M4 et M4 Pro. Ce produit a la particularité d’avoir un nouveau design plus compact. Apple parle d’une surface réduite de plus de 50% par rapport au modèle précédent. L’ordinateur de bureau est là encore puissant comme l’ont montré les tests et dispose de cinq ports USB-C, dont deux à l’avant. Il y a également le support du Thunderbolt 5.

Il est possible de commander le Mac mini M4 et M4 Pro à partir de 699 euros chez Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.

iMac M4

Enfin, l’ordinateur tout-en-un d’Apple, à savoir l’iMac, a maintenant le droit à la puce M4. Les tests ont également vanté l’option du verre nano-texturé pour l’écran, ainsi que la présence de la nouvelle webcam de 12 mégapixels.

Il est possible de commander l’iMac M4 à partir de 1 499 euros sur Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.