En plus des tests pour les nouveaux iMac et MacBook Pro, voici ceux pour le Mac mini avec les puces M4 et M4 Pro. Apple a récemment annoncé son nouveau Mac de bureau et a fourni des exemplaires aux médias pour qu’ils puissent faire leurs tests.

Tests du Mac mini M4 et M4 Pro

Une nouveauté notable du nouveau Mac mini M4 est son design. En effet, le nouveau modèle est plus compact que le modèle précédent (une surface réduite de plus de 50% selon Apple). On retrouve également deux ports USB-C sur l’avant de la machine.

« Chaque fois que je jette un coup d’œil au nouveau Mac mini sur mon bureau, j’ai l’impression qu’il s’agit de la forme idéale du Mac mini. Le boîtier redessiné tire le meilleur parti de l’encombrement réduit de l’Apple Silicon, et avec la puce M4 d’Apple et une vaste sélection de ports, le Mac mini de 2024 devrait rester un ordinateur rapide et fiable pour les années à venir. Il n’a jamais été aussi puissant », indique The Verge.

Modèle M2 à gauche vs modèle M4 à droite

Le modèle avec la puce M4 Pro supporte également le Thunderbolt 5 grâce à trois ports USB-C à l’arrière.

D’autre part, il y a le choix d’Apple d’avoir le bouton d’alimentation en dessous du Mac mini, alors qu’il était à l’arrière sur l’ancien modèle. « Il se trouvait auparavant à l’arrière, mais cette nouvelle implantation n’est pas intuitive. Je dois soulever l’appareil et appuyer sur le bouton pour allumer mon ordinateur de bureau. C’est tout simplement bizarre […] c’est juste un choix de design maladroit », dit Wired.

The Verge est du même avis, notant la nécessité de soulever le Mac mini pour pouvoir appuyer sur le bouton d’alimentation. « C’est idiot, mais cela n’a pas eu d’incidence négative sur mon expérience […] Le Mac mini est utilisé dans un large éventail d’environnements, y compris les systèmes de home cinéma et la production d’événements en direct. Je pourrais imaginer que la position du bouton devienne un problème dans certains de ces scénarios, mais si vous l’utilisez sur un bureau, il s’agit plus d’une bizarrerie que d’une gêne ».

Côté performance, les puces M4 et M4 Pro sont jusqu’à 25% et 45% plus rapides que leurs prédécesseurs. Engadget dit avoir pu jouer à Lies of P en 1 440p à 60 FPS et en 4K à 30 FPS. Resident Evil 4 et No Man’s Sky sont aussi à 60 FPS en 1 440p.

Un autre élément positif est le nouveau système thermique d’Apple. The Verge note que la machine est silencieuse. Les ventilateurs n’ont même pas besoin de s’activer pendant des activités sollicitant le processeur. Le site évoque l’édition de photo avec l’application Lightroom d’Adobe.

Vidéos de présentation

Prix et date de sortie

Le Mac mini M4 avec les puces M4 et M4 Pro sera disponible le 8 novembre avec un prix de départ de 699 euros. Il est possible de la commander chez Amazon, la Fnac, Darty et Boulanger.