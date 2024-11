Les premiers tests sont arrivés pour l’iMac M4, récemment annoncé par Apple. Le fabricant a fourni des exemplaires aux médias et leurs avis sont maintenant disponibles.

Tests des iMac M4 (2024)

L’iMac M4 ne change pas de design par rapport au modèle précédent. Le principal changement concerne la présence de la puce M4, qui est jusqu’à 25% plus rapide selon les benchmarks. Il y a également 16 Go de RAM par défaut, la possibilité d’avoir un verre nano-texturé, ce qui est une première sur l’ordinateur tout-en-un d’Apple, et une nouvelle webcam de 12 mégapixels avec la fonction « Cadre centré ».

Pour Six Coloris, le verre nano-texturé est très bon, puisqu’il met fin aux reflets. « Les reflets s’arrêtent au bord de l’écran, comme par magie. Cela fonctionne incroyablement bien. Et la plupart du temps, dans des conditions d’éclairage plus normales, je n’ai pas vraiment remarqué la présence du verre nano-texturé », peut-on lire. « Oui, si vous regardez de près, vous remarquerez une dispersion de la lumière qui peut réduire un peu le contraste », ajoute le test.

CNET a un avis similaire. « Il s’est avéré très efficace pour lutter contre l’éblouissement et les reflets lorsque j’ai déplacé l’iMac dans ma maison pour voir s’il résistait à la lumière directe du soleil ou à un éclairage artificiel intense. Dans tous les cas, il a fait son travail en empêchant les distractions. Aussi impressionnant que soit le verre nano-texturé, vous n’en aurez probablement pas besoin si vous envisagez de placer votre iMac dans une pièce aux conditions d’éclairage normales », indique le test. Cela peut être plus intéressant pour un MacBook par exemple.

Concernant la webcam de 12 mégapixels, on retrouve « Cadre centré ». Ce mode s’assure que votre visage reste au centre de la vue de webcam, même si vous bougez.

Forbes indique que la webcam « est excellente », ajoutant que « certains se plaignaient auparavant de la qualité médiocre des appels vidéo. Ici, cela semble irréprochable, clair et tout à fait regardable ». Macworld a un avis similaire : « c’est fantastique ».

Webcam Studio Display à gauche vs iMac M4 à droite

Vidéo de présentation

Prix et date de sortie

L’iMac M4 débute à 1 499 euros (il faut ajouter 230 euros pour l’option avec le verre nano-texturé). La commercialisation aura lieu le 8 novembre. Il est possible de commander un modèle sur Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.