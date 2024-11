Après l’iMac M4, nous avons le droit aux tests du nouveau MacBook Pro qui embarque les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Apple a récemment annoncé son nouvel ordinateur portable disponible en 14 et 16 pouces, et a fourni des exemplaires aux médias pour qu’ils puissent faire leurs tests.

Tests du MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max

Sans surprise, le nouveau MacBook Pro est puissant grâce aux puces M4, M4 Pro et M4 Max. The Verge s’attarde notamment sur le modèle de base, à savoir celui avec la puce M4, notant qu’il a obtenu une amélioration d’environ 64% par rapport au modèle M3 dans le test de Cinebench avec tous les cœurs. Il a également maintenu un écart d’environ 41% lors de l’exécution d’une boucle plus longue et soutenue de 30 minutes du même test de référence. Pour ce qui est benchmarks, c’est 20% plus rapide pour le processeur (CPU) et 25% plus rapide pour le processeur graphique (GPU).

Pour rappel, de récents benchmarks ont montré que la puce M4 Max est devenue la puce la plus puissante d’Apple, battant la M2 Ultra. On parle d’un gain de 25%.

De son côté, ZDNet dit que le Mac portable fait mieux que certaines des derniers PC sous Windows fonctionnant avec les puces Qualcomm Snapdragon X Elite et Intel Core Ultra. Le site note par ailleurs que le modèle de base à 1 899 euros est plus puissant que le MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M1 Pro qui coûtait bien plus cher à son lancement.

Pour sa part, TechRadar vante la présence des 16 Go de RAM par défaut, ce qui va en partie aider pour l’utilisation d’Apple Intelligence.

Pour ce qui est du verre nano-texturé disponible en option, les avis sont positifs. The Verge estime que l’option facturée 170 euros vaut le coup pour ne pas être dérangé par les reflets. TechCrunch est du même avis : « la différence est énorme, même à l’intérieur ».

Vidéos de présentation

Prix et date de sortie

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max seront disponibles le 8 novembre à partir de 1 899 euros. Il est possible de les commander sur Amazon, à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.