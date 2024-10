L’équipe s’occupant de la Magic Mouse aurait-elle participé au design du Mac mini M4 ? Apple a changé l’emplacement du bouton d’allumage pour le mettre… sous le Mac mini.

Ainsi, il faudra à chaque fois soulever le Mac mini M4 pour avoir accès au bouton et ainsi allumer l’ordinateur. Autant dire que c’est un choix assez particulier. En comparaison, l’ancien modèle avait le bouton d’allumage à l’arrière. C’était facile d’accès, surtout qu’il était tout à droite. On ne pouvait pas le manquer.

Ce choix de design est étrange quand on sait qu’Apple a été critiqué avec sa souris Magic Mouse et le port Lightning qui est situé sur la partie inférieure. De fait, il n’est pas possible de charger la souris et l’utiliser en même temps. Le « nouveau » modèle annoncé hier avec le port USB-C ne change rien à ce niveau.

Le plus surprenant est qu’il y a clairement de la place à l’arrière du Mac mini M4 pour y mettre un bouton d’allumage. Mais pour une raison encore inconnue, Apple a préféré le mettre sur la partie inférieure.

Le nouveau Mac mini M4 a été annoncé aujourd’hui avec un design plus compact, les puces M4 et M4 Pro, 16 Go de RAM par défaut, le support du Thunderbolt 5 pour des transferts encore plus rapides et plus encore. La présentation détaillée est à retrouver sur cet article dédié.