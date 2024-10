En plus de l’iMac M4, Apple a annoncé de nouvelles versions pour les Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad avec la présence d’un port USB-C. Mais le design général ne change pas.

L’USB-C arrive sur les claviers, souris et trackpad d’Apple

Les précédents Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad avaient le droit à un port Lightning pour la recharge. Mais Apple bascule progressivement ses iPhone, Mac, iPad et accessoires sur le port USB-C. Et c’est justement ce qu’il se passe aujourd’hui.

« Chaque iMac est livré avec un Magic Keyboard et une Magic Mouse de couleur assortie ou un Magic Trackpad en option, tous dotés désormais d’un port USB-C, afin que les utilisateurs puissent recharger leurs appareils préférés avec un seul câble », indique Apple dans son communiqué dévoilant l’iMac M4.

Voici comment Apple présente la Magic Mouse :

Sans fil et rechargeable, la Magic Mouse présente un design optimisé au niveau de sa base, qui lui permet de mieux se déplacer sur votre bureau. Et avec sa surface Multi-Touch, vous pouvez, entre autres, balayer d’une page web à l’autre ou faire défiler le contenu d’un document à l’aide de gestes simples.

Le Magic Keyboard :

Le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique vous garantit une frappe d’un confort et d’une précision remarquables. Son format étendu intègre des commandes de navigation pour un défilement rapide et des touches fléchées de taille standard pour les jeux. Quant au pavé numérique, il est idéal pour les feuilles de calcul et les applications financières. Ce clavier sans fil intègre une batterie rechargeable qui lui permet de fonctionner environ un mois ou plus entre deux charges¹. Il s’associe automatiquement à votre Mac, pour que vous puissiez vous mettre au travail sans attendre.

Et le Magic Trackpad :

Sans fil et rechargeable, le Magic Trackpad vous permet d’utiliser tous les gestes Multi-Touch et de bénéficier de la technologie Force Touch. Les capteurs situés sous la surface du trackpad détectent les différences de pression, élargissant ainsi ses possibilités. Jamais vous n’aviez pu interagir à ce point avec vos contenus. Il est doté d’une grande surface en verre bord à bord qui améliore votre productivité et votre confort d’utilisation lorsque vous balayez ou faites défiler vos contenus.

Prix et date de sortie

Les trois accessoires en USB-C sont disponibles dès maintenant à l’achat en noir et en blanc :