Le code de la release candidate d’iOS 18.1, disponible aujourd’hui pour les développeurs, confirme qu’Apple prépare de nouveaux accessoires. Il s’agit d’une nouvelle souris Magic Mouse, d’un nouveau Magic Tracker et de plusieurs nouveaux claviers Magic Keyboard.

Comme l’a découvert Aaron Perris, le code d’iOS 18.1 mentionne « Magic Mouse 2 » et « Magic Trackpad 2 ». Pour ce qui est du Magic Keyboard, plusieurs modèles sont référencés. Il s’agit probablement des différents modèles, dont celui avec Touch ID et le pavé numérique, celui sans le pavé numérique et potentiellement d’autres.

Malheureusement, le code de la release candidate d’iOS 18.1 ne permet pas d’avoir des informations précises sur les nouveaux Magic Mouse, Magic Trackpad et Magic Keyboard. Aucun détail n’est présent concernant le design général, les nouveautés, la date de sortie ou les caractéristiques. On peut toutefois se douter d’au moins une nouveauté : la présence du port USB-C pour remplacer le port Lightning. Cela semble assez évident.

Il est possible qu’Apple annonce prochainement les nouveaux accessoires, étant donné que leurs mentions ont fait leur apparition dans la release candidate d’iOS 18.1. Apple a déjà dit que la version finale sera disponible la semaine prochaine.

De plus, Apple devrait prochainement annoncer ses premiers Mac M4. Les rumeurs parlent de nouveaux iMac, MacBook Pro et Mac mini pour la fin octobre. Apple pourrait profiter de ce rendez-vous pour annoncer les nouveaux accessoires.