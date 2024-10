Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 22B82) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle concerne pour l’instant les développeurs et arrive une semaine après la précédente bêta.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version la semaine prochaine. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

La principale nouveauté d’iOS 18.1 est le support d’Apple Intelligence. Malheureusement, l’IA ne sera pas disponible au lancement sur les iPhone et iPad dans les pays de l’Union européenne. D’autres améliorations concernent le bouton commande de la caméra sur les iPhone 16, la possibilité de prendre des photos spatiales, l’affichage du nombre de notifications par application et plus encore.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la release candidate d’iOS 18.1. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement et procéder à son installation.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 15.1 (build 24B82), tvOS 18.1 (build 22J6578) et visionOS 2.1 (build 22N580), toujours pour les développeurs. Il n’y a pas encore la version dédiée pour watchOS 11.1, qui reste à la bêta 7.