Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 7 (build 22B5075a) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle débarque une semaine après la version précédente et concerne pour le moment les développeurs. La version équivalent pour les testeurs publics ne va pas tarder.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés à retrouver avec la bêta 7 d’iOS 18.1. La précédente version avait été l’occasion d’en avoir quelques-unes. De nouveaux boutons ont fait leur apparition au niveau du centre de contrôle. Apple a également ajouté des contrôles pour Mesure et Niveau. En outre, un badge apparaît sur les notifications pour justement indiquer combien de notifications sont disponibles pour telle et telle application. Il y a également l’apnée du sommeil et d’autres nouveautés. Elles sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 7 d’iOS 18.1.

Apple a déjà dit que la version finale de la mise à jour, qui comprend Apple Intelligence (sauf en Europe…), sera disponible en octobre, sans partager une date précise. Mais si l’on en croit une fuite, la sortie se fera le 28 octobre.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 5 de watchOS 11.1 (build 22R5575a) sur Apple Watch, de tvOS 18.1 (build 22J5573a) sur Apple TV et de visionOS 2.1 (build 22N5573a) sur Apple Vision Pro. Il n’y a par contre rien de nouveau pour macOS 15.1.