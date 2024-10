À l’instar de ce qui s’est passé hier avec l’iMac, Apple a d’abord annoncé son nouveau Mac mini avec les puces M4 et M4 Pro, puis a diffusé une vidéo de présentation qui rappelle le format des keynotes. La vidéo dure 12 minutes.

Le nouveau Mac mini a un design plus compact (une surface réduite de plus de 50 % par rapport au modèle précédent), embarque les puces M4 et M4 Pro, 16 Go de RAM par défaut, supporte le Thunderbolt 5 pour des transferts encore plus rapides et plus encore. La présentation détaillée est à retrouver sur cet article dédié.

Apple propose dès maintenant les précommandes pour le Mac mini sur son Apple Store en ligne. Le modèle M4 débute à 699 euros et le modèle M4 Pro à 1 649 euros. La commercialisation aura lieu le 8 novembre.

Demain, Apple annoncera les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Les ordinateurs portables auront les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Apple a d’ailleurs fait une petite erreur aujourd’hui en publiant l’icône de la puce M4 Max sur son site, alors qu’elle n’est pas officialisée. Il n’y a malheureusement pas d’autres détails à son sujet. Mais il est évident qu’elle sera plus puissante que la puce M4 Pro. Rendez-vous demain pour en savoir plus.