Aura-t-on une keynote Apple pour l’annonce des Mac M4 ? Ce serait bel et bien le cas. Mais si l’on en croit les informations de Mark Gurman de Bloomberg, ce ne sera pas un grand évènement comme peuvent l’être ceux qui concernent l’annonce des nouveaux iPhone.

Dans un message, Gurman indique :

Dernières informations sur les Mac : les stocks des Apple Store sont très bas pour les iMac, les Mac mini et les MacBook Pro, les Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad. Je continue d’anticiper des mises à jour imminentes avec le processeur M4 pour l’iMac et le MacBook Pro, ainsi qu’une refonte complète du Mac mini.

Je n’ai vu aucune preuve suggérant qu’Apple organisera un évènement complet, semblable à l’iPhone, à son siège social avec la presse. Je m’attends plutôt à ce que l’annonce soit faite en ligne et que les journalistes aient la possibilité de faire des prises en main, comme ce fut le cas pour Scary Fast l’année dernière.