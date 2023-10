Apple fait la promo de sa keynote qui aura lieu le 31 octobre et qui sera l’occasion de découvrir les Mac avec la puce M3 et ses variantes. Le constructeur a notamment offert des AirPods Max et des en-cas à certains influenceurs.

Lamarr Wilson fait partie de ceux qui ont reçu la boîte d’Apple. Une note est présente dans la boîte, faisant allusion à Halloween sachant que la keynote aura lieu le 30 octobre aux États-Unis et dans la nuit du 31 octobre en Europe. La note indique :

C’est bientôt Halloween et Apple vous réserve quelques surprises. Le 30 octobre au soir, nous dévoilerons quelque chose de spécial et vous inviterons à participer à la fête en ligne. Pour rendre votre expérience de visionnage un peu plus « spatiale », nous espérons que vous profiterez d’une écoute immersive avec les AirPods Max, ainsi que de quelques amuse-gueules sucrés et effrayants.

Ce type de cadeaux à certaines personnes avant une keynote ne semble pas une pratique courante dans le cas d’Apple. Il s’agit en tout cas d’un joli cadeau sachant que les AirPods Max coûtent (officiellement) 579€.

La keynote d’Apple aura lieu le 31 octobre à 1 heure du matin en France. Si l’on en croit les rumeurs, ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir l’iMac M3, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi que les Magic Mouse/Keyboard/Trackpad avec un port USB-C.