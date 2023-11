Apple n’a pas encore annoncé sa puce M3 Ultra et la raison est toute simple : le groupe n’est pas au stade où les tests sont avancés, selon Mark Gurman de Bloomberg.

La semaine dernière, Apple a profité de sa keynote Scary Fast pour annoncer les puces M3, M3 Pro et M3 Max. On retrouve la première dans le nouvel iMac et le nouveau MacBook Pro de 14 pouces, et les deux autres dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais Apple n’en a pas profité pour également annoncer son processeur M3 Ultra. Celui-ci arrivera plus tard, notamment dans le Mac Studio et le Mac Pro.

« Il n’y a qu’une quantité limitée de processeurs disponibles avec un processus de gravure à 3 nm, dont une grande partie est destinée à l’iPhone », indique Gurman. Il fait ici référence à la puce A17 Pro qui équipe les iPhone 15 Pro et Pro Max, et qui se veut effectivement en 3 nm. En comparaison, la puce A16 des iPhone 15 et 15 Plus est en 5 nm. Pour les Mac, toutes les puces M3 sont en 3 nm.

« Apple a commencé par deux de ses machines à faible volume. Si le Mac Studio et le Mac Pro se vendent en quantités encore plus réduites, ils nécessiteraient un successeur au M2 Ultra, qui n’a pas encore fait l’objet de tests à grande échelle », ajoute Gurman.

Il précise qu’un nouveau Mac Studio est en cours de développement chez Apple. En revanche, il ne mentionne pas encore un nouveau Mac Pro, suggérant que le nouveau modèle n’arrivera pas avant plusieurs trimestres.