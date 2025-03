En plus de la présentation du nouveau Mac Studio, Apple dévoile sa puce M3 Ultra qui se veut la plus puissante à ce jour. Il y a même un record avec 512 Go de RAM pour ceux qui ont besoin d’autant de mémoire unifiée.

Les détails de la puce Apple M3 Ultra

De toutes les puces de Mac, la M3 Ultra offre les performances les plus élevées, tout en conservant l’efficacité énergétique de pointe des puces Apple. Elle intègre un CPU jusqu’à 32 cœurs avec 24 cœurs de performance et 8 cœurs à haute efficacité énergétique, qui délivre des performances jusqu’à 1,5 fois supérieure à celles de la M2 Ultra, et jusqu’à 1,8 fois supérieure à celles de la M1 Ultra. Elle intègre également le plus grand GPU de toutes les puces Apple, avec jusqu’à 80 cœurs graphiques qui délivrent des performances jusqu’à 2 fois plus rapides par rapport à la M2 Ultra, et jusqu’à 2,6 fois plus rapides par rapport à la M1 Ultra.

L’architecture graphique avancée de la puce M3 Ultra permet la mise en cache dynamique, ainsi que le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle. Elle peut donc exécuter en un éclair les tâches de création de contenu ou les jeux les plus exigeants. Son Neural Engine 32 cœurs met sa puissance au service des tâches d’IA et d’apprentissage automatique et alimente Apple Intelligence.

Fondamentalement conçue pour l’IA, la puce M3 Ultra intègre des accélérateurs d’apprentissage automatique dans le CPU, le GPU le plus puissant d’Apple, le Neural Engine et plus de 800 Go/s de bande passante mémoire. Avec un Mac Studio M3 Ultra, les professionnels de l’IA peuvent exécuter de grands modèles de langage (LLM) comptant plus de 600 milliards de paramètres, directement sur l’appareil.

Du Thunderbolt 5 présent

Un autre élément est la possibilité d’avoir jusqu’à 512 Go de RAM, ce qui marque un record pour un ordinateur personnel selon les dires d’Apple. De base, la puce propose 96 Go de RAM.

En outre, avec la puce M3 Ultra, le Mac Studio se dote de la connectivité Thunderbolt 5, qui offre des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 120 Go/s — soit deux fois plus que le Thunderbolt 4. Chaque port Thunderbolt 5 est pris en charge par son propre contrôleur conçu sur mesure, directement sur la puce. Cela permet de disposer d’une bande passante dédiée sur chaque port du Mac Studio.

Enfin, la M3 Ultra supporte UltraFusion, un moteur médias disposant de deux fois plus de ressources que celui de la M3 Max (possibilité de lire jusqu’à 22 flux de vidéo ProRes 422 8K), un moteur d’affichage prenant en charge jusqu’à huit écrans Pro Display XDR et la Secure Enclave.

Seul le nouveau Mac Studio embarque la puce M3 Ultra pour le moment.