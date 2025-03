Apple vient tout juste d’annoncer l’iPad 11 qui embarque la puce A16 et cela signifie que la tablette ne supporte pas Apple Intelligence. En effet, l’IA nécessite au moins la puce A17 Pro.

Pas d’Apple Intelligence sur l’iPad 11

Pour avoir Apple Intelligence sur l’iPad 11, il aurait fallu que la tablette embarque au moins la puce A17 Pro que l’on retrouve dans les iPhone 15 Pro et l’iPad mini 7. Mais l’A16 est celle des iPhone 14 Pro et des iPhone 15/15 Plus, et ces modèles ne supportent pas l’IA.

Apple Intelligence nécessite au moins 8 Go de RAM pour fonctionner. Problème : l’A16 comprend 6 Go de RAM. Ce n’est donc pas suffisant. Ainsi, si vous achetez un iPad 11, vous n’aurez pas l’intégration de ChatGPT, Image Playgroud pour générer des images, Genmoji pour générer des emojis, Baguette magique pour « transformer » vos esquisses en une image appropriée, l’intelligence visuelle, les outils de rédaction et la gomme pour supprimer les éléments gênants sur vos photos.

Il est vrai que l’absence d’Apple Intelligence peut surprendre en 2025, étant donné qu’Apple mise énormément dessus dans ses campagnes publicitaires (en dehors des pays de l’Union européenne parce que l’IA n’est pas encore disponible ici).

L’iPad 11 avec sa puce A16 est disponible dès maintenant en précommande. On retrouve 128 Go de stockage par défaut, avec la possibilité d’avoir 256 Go et même 512 Go. C’est la première fois que l’iPad d’entrée de gamme propose 512 Go. De plus, la tablette a le droit à plusieurs coloris : bleu, rose, jaune et argent. Le premier prix est de de 409 euros. La commercialisation aura lieu le 12 mars.