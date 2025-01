L’iPad 11 est attendu pour sortir au printemps et Apple proposerait la puce A17 Pro selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce choix permettra notamment d’avoir le support pour Apple Intelligence.

L’iPad 10 remonte à octobre 2022 et embarque la puce A14, soit la même que l’on retrouve dans les iPhone 12. Son successeur passerait donc à l’A17 Pro, qui existe déjà dans les iPhone 15 Pro et l’iPad mini 7. De plus, Apple proposerait 8 Go de RAM, contre 4 Go sur le modèle actuel.

Cette mise à niveau de processeur et de la RAM est assez logique en soi. En effet, l’A17 Pro est la puce minimum pour utiliser Apple Intelligence. On le voit au niveau des iPhone où les iPhone 15 Pro peuvent utiliser l’IA d’Apple, mais pas les iPhone 15 et 15 Plus qui ont l’A16. De même, 8 Go de RAM sont le minimum requis par Apple pour utiliser son IA. Il est donc cohérent que l’iPad 11 reçoive ces changements matériels.

Le point positif est que l’A17 Pro et les 8 Go de RAM vont donner un coup de boost aux performances de manière générale. Le gain sera donc intéressant, même pour ceux qui ne sont pas intéressés par les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Selon les dernières informations en date, l’iPad 11 arrivera d’ici le mois d’avril, à l’instar de l’iPhone SE 4. Autant le nouveau smartphone devrait changer de design pour s’inspirer très fortement de l’iPhone 14, autant la tablette ne devrait pas bouger à ce niveau.