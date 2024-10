Apple a déjà annoncé que Siri va intégrer ChatGPT et le nécessaire est fait en ce moment même en coulisses. La nouveauté arrivera avec une mise à jour d’iOS 18 sur iPhone et de macOS Sequoia sur Mac.

ChatGPT arrive bientôt au niveau de Siri sur iPhone et Mac

MacRumors a pu découvrir des informations en jetant un coup d’œil au niveau du code sur les serveurs d’Apple. Le constructeur est en train de mettre en place la structure pour que l’intégration de ChatGPT dans Siri soit une réalité. Le code mentionne notamment la possibilité de générer du texte et des images avec l’intelligence artificielle d’OpenAI.

Tout cela fera partie d’Apple Intelligence. La première version d’Apple Intelligence sera disponible ce mois-ci avec iOS 18.1 sur iPhone et macOS 15.1 sur Mac (sauf dans les pays de l’Union européenne…). Mais l’intégration de ChatGPT ne sera pas prête avec cette première version. En effet, il faudra attendre iOS 18.2 et macOS 15.2 pour en profiter. Les deux mises à jour sortiront avant la fin de l’année, selon Apple.

Lorsque les utilisateurs posent à Siri une question compliquée que l’assistant personnel n’est pas en mesure de traiter, Siri propose de transmettre la requête à ChatGPT. ChatGPT fournira des informations pertinentes.

ChatGPT pourra générer à la fois du texte et des images, et si Apple Intelligence comprend certaines de ces fonctionnalités, l’IA d’OpenAI est plus avancée. Les outils d’écriture d’Apple, par exemple, peuvent offrir une assistance en matière d’orthographe et de grammaire ou modifier le ton d’un texte déjà écrit, tandis que ChatGPT sera en mesure de générer un texte à l’aide d’une simple requête de l’utilisateur.

Siri s’appuiera sur GPT-4o, le dernier modèle en date d’OpenAI. Aussi, l’usage de ChatGPT avec Siri sera gratuit, et Apple et OpenAI s’engagent à ne pas stocker sur leurs serveurs les requêtes faites depuis les produits Apple.