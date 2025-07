Apple subit un nouveau revers dans ses ambitions en intelligence artificielle avec le départ de Bowen Zhang, un chercheur clé en intelligence artificielle multimodale, vers Meta. Ce transfert, le quatrième en un mois comme le révèle Bloomberg, fragilise l’équipe des modèles de fondation (AFM) d’Apple.

Une fuite des talents vers Meta

Bowen Zhang, qui a quitté Apple vendredi pour rejoindre l’équipe de superintelligence de Meta, faisait partie du groupe AFM, chargé de développer les technologies au cœur d’Apple Intelligence. Il suit trois autres chercheurs de l’équipe (Ruoming Pang, Tom Gunter et Mark Lee) également débauchés par Meta. Ruoming Pang, ancien leader de l’AFM, a reçu une offre de plus de 200 millions de dollars. Un autre membre, Floris Weers, a rejoint une start-up récemment. Ces départs plongent l’AFM, qui compte plusieurs dizaines d’ingénieurs à Cupertino et New York, dans une période d’incertitude. Plusieurs membres estiment que l’avenir de l’équipe est flou, tandis que d’autres cherchent activement des opportunités ailleurs.

L’AFM joue un rôle crucial dans la stratégie IA d’Apple, soutenant Apple Intelligence. Cependant, les départs, combinés à une concurrence acharnée, poussent Apple à revoir ses priorités. Certains dirigeants estiment que les modèles maison, comme celui à 3 milliards de paramètres utilisé localement, limitent la capacité de l’entreprise à rivaliser avec des systèmes de cloud ayant beaucoup plus de paramètres, comme ceux de Meta ou d’OpenAI (ChatGPT). Apple explore ainsi l’intégration de modèles tiers, tels que ChatGPT d’OpenAI ou Claude d’Anthropic, pour la prochaine version de Siri, tout en développant une alternative basée sur de nouveaux modèles venant d’AFM. Cette indécision pèse sur le moral des équipes.

Une réponse timide face à la concurrence

Face à la fuite des talents, Apple a légèrement augmenté les salaires des ingénieurs de l’équipe AFM, même pour ceux qui n’ont pas menacé de partir. Cependant, ces ajustements restent bien en deçà des offres colossales de Meta, qui attire des experts d’Apple, d’OpenAI et d’Anthropic avec des rémunérations intéressantes.

Malgré cela, les dirigeants, dont Zhifeng Chen qui supervise l’AFM, et Daphne Luong, responsable de la recherche IA sous la direction de John Giannandrea, affirment en interne que le développement de modèles internes reste une priorité. Ils veulent rester engagés à maîtriser les technologies sous-jacentes, comme Apple l’a fait avec ses puces Apple Silicon. Ils tentent de rassurer une équipe ébranlée par les récents bouleversements.