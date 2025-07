La course aux talents en intelligence artificielle s’intensifie. Meta a réussi à débaucher Ruoming Pang, responsable de l’équipe des modèles de fondation chez Apple (AMF). Ce départ marque un coup dur pour le fabricant d’iPhone, alors que la concurrence pour les experts en IA se veut de plus en plus importante.

Un transfert à plusieurs dizaines de millions de dollars

Ruoming Pang, qui supervisait une équipe d’environ 100 employés travaillant sur les grands modèles de langage d’Apple, rejoint Meta avec une offre alléchante. Bloomberg rapporte que le contrat s’élève à plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Chez Apple, Ruoming Pang pilotait le développement des modèles utilisés pour les fonctionnalités d’Apple Intelligence, comme les résumés d’e-mails, les notifications prioritaires ou encore les Genmojis. Meta, qui investit massivement dans l’IA, a également attiré des experts d’OpenAI, Anthropic et Scale AI. Fin juin, Mark Zuckerberg a réorganisé les équipes IA de Meta pour se concentrer sur la « superintelligence », une technologie capable de rivaliser, voire de surpasser, les capacités humaines.

Ce transfert intervient dans un contexte tendu pour Apple. Des rumeurs suggèrent que l’entreprise envisage de s’appuyer sur des technologies d’Anthropic (Claude) ou d’OpenAI (ChatGPT) pour une future version de Siri, plutôt que sur ses propres modèles. Ces discussions auraient affecté le moral de l’équipe de Ruoming Pang , poussant d’autres ingénieurs à envisager des offres concurrentes.

Réorganisation chez Apple et défis à relever

Le départ de Ruoming Pang, le plus important dans les rangs IA d’Apple depuis le lancement d’Apple Intelligence, souligne les défis auxquels l’entreprise fait face. Apple peine à rattraper des concurrents comme Google ou Samsung, qui proposent des fonctionnalités IA plus avancées du côté d’Android. Apple a repoussé à 2026 les améliorations de Siri promises lors de la WWDC 2024, entraînant une restructuration de ses équipes IA. Désormais, Craig Federighi, vice-président chargé du logiciel, et Mike Rockwell, ancien chef du projet du Vision Pro, supervisent ces efforts.

L’équipe des modèles de fondation d’Apple, désormais dirigée par Zhifeng Chen, adopte une structure plus décentralisée. Plusieurs managers, dont Chong Wang, Zirui Wang, Chung-Cheng Chiu et Guoli Yin, pourraient se partager les responsabilités autrefois centralisées sous Ruoming Pang. Cette réorganisation intervient alors que Meta continue de proposer des salaires bien supérieurs à ceux d’Apple pour des postes similaires, accentuant la pression sur la société de Tim Cook.