Après OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini), Apple discute avec Meta pour envisager l’utilisation de son intelligence artificielle générative sur iOS 18 et macOS Sequoia, révèle le Wall Street Journal.

Vers un partenariat Apple x Meta pour l’IA ?

Un tel partenariat, s’il a lieu, peut surprendre quand on sait qu’Apple et Meta ne s’apprécient pas vraiment. Le fabricant de l’iPhone et la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp ont été en conflit à plusieurs reprises en ce qui concerne les règles de l’App Store et les casques de réalité mixte. Meta critique notamment le fait qu’Apple impose son moyen de paiement dans les applications, ce qui implique une commission pouvant atteindre 30%, et le fait que les alternatives sont difficilement autorisées.

Mais les deux groupes savent qu’il peut être nécessaire de mettre de l’eau dans son vin pour avancer. L’IA devient de plus en plus importante et Apple peut s’appuyer sur les travaux des autres pour les intégrer sur iPhone avec iOS 18. Du côté de Meta, OpenAI et Google, c’est un moyen de toucher rapidement des dizaines de millions d’utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

L’intégration avec Meta serait probablement similaire à l’accord qu’Apple a conclu avec ChatGPT, qui est actuellement le seul partenaire tiers pour Apple Intelligence. Alors que les modèles d’Apple sur l’appareil et dans le cloud alimentent la plupart des fonctionnalités d’Apple Intelligence, l’entreprise est prête à aider les utilisateurs en passant par des IA tierces.

OpenAI a déjà signé avec ChatGPT

Selon les termes de l’accord, ChatGPT n’est pas autorisé à collecter des données sur les utilisateurs et doit supprimer toute information après le traitement des demandes. L’intégration est disponible gratuitement pour les utilisateurs avec ChatGPT-4o. Les utilisateurs peuvent éventuellement se connecter avec leur compte ChatGPT Plus payant pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Dans le cas de l’accord, Apple ne paie pas OpenAI et OpenAI ne paie pas Apple. Le fabricant avance le même argument avec Google et Meta.

Pour rappel, Apple a récemment annoncé qu’Apple Intelligence ne sera pas disponible dans les pays de l’Union européenne au lancement, jugeant que le DMA est un frein et que son IA pourrait ne pas respecter la loi.