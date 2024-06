C’était l’une des options possibles. Dag Kittlaus, le co-fondateur de Siri (avant son rachat par Apple) estime fort probable que le partenariat passé entre Apple et OpenAI soit uniquement temporaire, et qu’Apple mette un terme à cet accord une fois son propre chatbot parfaitement au point. « [Apple] intègre l’IA à son assistant numérique Siri. Mais le chatbot de l’entreprise n’est pas encore à la hauteur ». Le partenariat OpenAI est probablement une « relation à court et moyen terme ». L’hypothèse est crédible, mais elle ne signifie pas pour autant qu’OpenAI pliera bagage d’ici 2 ans, sachant qu’Apple a visiblement accumulé un gros retard sur les LLMs, même si l’on ne sait pas vraiment ce qui tourne dans les labos de Cupertino.

Histoire d’ajouter au flou ambiant, les analystes ne sont pas d’accords concernant l’apport exact d’OpenAI dans iOS 18. Certains estiment que GPT-4 ne sera pas intégré à Siri et qu’Apple utilisera son propre chatbot (qui serait donc plus avancé que prévu), et d’autres pensent exactement l’inverse. Les fuites indiquent aussi qu’Apple ne parlera pas publiquement du partenariat, ce qui ne permettra pas vraiment de trancher concernant l’apport réel d’OpenAI, même si l’on peut supposer que des langues vont se délier et qu’on en saura alors un peu plus.

Pour rappel, Apple utiliserait en interne sont propre chatbot depuis un peu plus d’un an. Ce dernier serait baptisé Apple GPT et aurait pour particularité de pouvoir être utilisé en local. Les tâches assurées par les modules d’OpenAI passeraient quant à elles par les serveurs de la startup américaine. La keynote d’ouverture de la WWDC24 se tiendra le lundi 10 juin à partir de 19 heures (heure de Paris).