Apple s’associe à OpenAI pour une partie de l’intelligence artificielle d’iOS 18, dont le fait d’améliorer Siri. Mais ce choix inquiète un peu Microsoft qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI et utilise sa technologie pour Copilot sur Windows.

Un contact entre Apple et OpenAI en 2023

The Information révèle que les employés d’Apple travaillant sur l’apprentissage automatique (machine learning) ont rencontré Sam Altman, le patron d’OpenAI, et d’autres employés de la société derrière ChatGPT à la mi-2023. C’est donc intervenu (plus ou moins) à la période où la WWDC 2023 a eu lieu.

Un premier partenariat a été signé pour autoriser les employés Apple à utiliser des API d’OpenAI afin de faire des tests. Lors de ces tests, les ingénieurs d’Apple ont connecté ChatGPT à Siri, créant ainsi des démonstrations saisissantes de l’assistant traitant des requêtes plus complexes que d’habitude, notamment en comprenant mieux le contexte de ce que les utilisateurs disaient. Ce point précis avait déjà été suggéré avec le code d’une bêta d’iOS 17.4.

Apple veut donc utiliser les technologies d’OpenAI pour améliorer Siri et le transformer en chatbot. De plus, Apple veut indiquer aux utilisateurs que telle ou telle réponse vient de la technologie derrière ChatGPT.

Microsoft aime moyennement l’accord

Aujourd’hui, Apple et OpenAI auraient finalement signé un accord pour que le premier utilise les technologies du second dans iOS 18 en ce qui concerne l’IA. Et tout cela n’arrange pas Microsoft.

Sam Altman a récemment rencontré le patron de Microsoft, Satya Nadella, pour discuter des préoccupations. Par exemple, Microsoft s’inquiète de la gestion de la demande de serveurs lorsqu’Apple lance de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’entreprise derrière Windows a également demandé une part des bénéfices futurs d’OpenAI en échange d’un investissement de 13 milliards de dollars dans la start-up.

Dans le même temps, Apple a discuté avec Google pour passer un accord autour de son IA Gemini. Mais il semblerait que les discussions stagnent, là où celles avec OpenAI sont terminées avec l’accord signé.

Apple présentera les fonctions d’IA le 10 juin avec la présentation d’iOS 18 à la keynote de la WWDC 2024.