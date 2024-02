Mark Zuckerberg a testé l’Apple Vision Pro afin de se faire sa propre opinion et le patron de Meta juge que le casque Meta Quest 3 est meilleur. Il fournit plusieurs raisons à ce sujet.

C’est par le biais d’une vidéo postée sur son compte Instagram que Mark Zuckergerg a donné son avis sur l’Apple Vision Pro. Il estime que le Meta Quest 3 est meilleur « pour la grande majorité des choses pour lesquelles les gens utilisent la réalité mixte ». Il liste plusieurs éléments pour défendre son casque :

D’autre part, Mark Zuckerberg dit être étonné en ce qui concerne les compromis qu’Apple a dû faire pour proposer des écrans de très haute définition. Il estime qu’Apple a sacrifié le confort, l’ergonomie et plus encore.



Il ajoute qu’Apple n’est pas toujours le leader quand il s’agit de créer un nouveau produit et espère que les casques de Meta gagneront la bataille à l’arrivée. Il ajoute :

Je sais que certains fanboys s’énervent dès que quelqu’un ose se demander si Apple va être le leader dans une nouvelle catégorie, mais la réalité est que chaque génération d’ordinateurs a un modèle ouvert et un modèle fermé. Et oui, dans le domaine de la téléphonie mobile, c’est le modèle fermé d’Apple qui a gagné. Il n’en a pas toujours été ainsi. À l’époque du PC, c’est le modèle ouvert de Microsoft qui l’a emporté. Dans la prochaine génération, Meta sera le modèle ouvert, et je veux vraiment m’assurer que le modèle ouvert l’emporte à nouveau. L’avenir n’est pas encore écrit.