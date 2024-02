Mark Zuckerberg a participé au podcast Morning Brew Daily pour notamment parler de son test de l’Apple Vision Pro, publié il y a quelques jours. Il a également évoqué le cas des fanboys d’Apple.

Déjà, on peut s’étonner que Mark Zuckerberg décide de poster un test public de l’Apple Vision Pro qui vient concurrencer le Quest 3, le casque VR de Meta. Le dirigeant explique avoir posté sa vidéo parce qu’il y a eu un engouement médiatique sur le fait que le produit d’Apple serait meilleur que le modèle de Meta. Il voulait donc vérifier.

Je voulais juste mettre mon drapeau vers le bas et dire, vous savez, ce n’est pas parce que cette chose coûte sept fois plus, qu’elle est meilleure. Si l’on examine les cas d’utilisation les uns après les autres, le Quest 3 s’en sort très bien. Je suis très fier du travail que nous avons accompli. C’est pourquoi je tenais à le dire.

J’ai juste vu que la couverture médiatique autour de cette affaire supposait, de manière haletante, que, parce que c’est Apple et parce que c’était un produit si cher, il devait être le meilleur en matière de qualité, même si beaucoup de gens disent, non, vous devriez acheter le Quest 3 parce que c’est le meilleur prix.

D’autre part, plusieurs internautes ont comparé la vidéo de Mark Zuckerberg avec celle de Steve Ballmer. En 2007, celui qui était le patron de Microsoft s’était moqué de l’annonce de l’iPhone par Steve Jobs, notamment à cause du prix. La vidéo a mal vieilli, étant donné le succès des iPhone au fil des années.

Mark Zuckerberg n’a pas peur que sa vidéo pour le Vision Pro connaisse le même sort. Il indique :

Tout d’abord, je ne me moque pas d’eux. Je prends Apple au sérieux. Je pense que c’est une bonne entreprise. Elle fait du bon travail. Je ne fais qu’exposer les faits tels que je les vois aujourd’hui. Je ne dis pas qu’ils ne vont pas s’améliorer, mais nous aussi, nous allons nous améliorer. Et comme nous sommes une entreprise qui évolue assez rapidement, je pense que nous irons probablement plus vite.