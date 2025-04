Meta franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intelligence artificielle avec le lancement d’une application dédiée, simplement baptisée Meta AI, disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. L’entreprise de Mark Zuckerberg cherche à se positionner face aux autres géants du secteur, notamment ChatGPT d’OpenAI, tout en y apportant sa propre touche : l’intégration sociale.

Une approche plus interactive de l’IA

L’application Meta AI permet de discuter avec un assistant, que ce soit par écrit ou à l’oral, de générer des images ou encore d’obtenir des réponses à partir de résultats sur le Web. Toutefois, la principale nouveauté se trouve ailleurs. L’application introduit un fil Discover (Découvrir), qui mélange intelligence artificielle et réseaux sociaux.

Ce fil propose une sélection d’interactions avec Meta AI que les utilisateurs ont décidé de partager. Il est ainsi possible de consulter ce que vos amis – notamment ceux présents sur Facebook ou Instagram – ont demandé à l’assistant. Ces échanges peuvent être commentés, aimés, partagés ou même « remixés » pour générer de nouvelles requêtes. L’objectif, selon Meta, est clair : démystifier l’IA et montrer concrètement ce qu’on peut en faire.

La voix comme priorité

Autre élément mis en avant par Meta : la commande vocale. L’entreprise propose en bêta un mode vocal en « full-duplex », basé sur ses recherches en IA. Cette technologie vise à rendre les conversations plus fluides, avec des échanges rapides, parfois même superposés, et des signes d’écoute comme les hochements de tête verbaux. Ce mode se révèle plus expressif que la version vocale classique. Pour l’instant, ces modes vocaux sont accessibles aux utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans certaines régions, comme les États-Unis et le Canada, l’assistant peut personnaliser ses réponses en s’appuyant sur les données des profils Facebook et Instagram. Une façon pour Meta de relier davantage ses plateformes et d’offrir des interactions plus contextualisées. L’application repose sur une version adaptée du modèle Llama 4, développée en interne.

Même si beaucoup découvrent Meta AI via Instagram, Facebook ou WhatsApp, Meta estime qu’une application autonome reste la solution la plus intuitive pour interagir avec un assistant virtuel, à l’instar de ChatGPT. À ce jour, près d’un milliard d’utilisateurs ont déjà utilisé Meta AI à travers ses intégrations sur les réseaux, selon les dires de l’entreprise.

Fait intéressant, cette nouvelle application ne part pas de zéro : elle remplace l’app Meta View, initialement conçue pour les lunettes connectées Ray-Ban de Meta. L’interface inclut toujours les fonctions liées aux lunettes, comme la galerie de photos ou vidéos capturées.

Cette fusion reflète la vision à long terme de Meta, qui conçoit son IA comme un écosystème mêlant matériel et logiciel. Les lunettes Ray-Ban intégrant Meta AI reconnaissent déjà ce que l’utilisateur observe et peuvent traduire des langues en temps réel.