Meta poursuit son effort pour renforcer son équipe d’intelligence artificielle. Après avoir récemment débauché Ruoming Pang, ancien responsable des modèles de langage d’Apple, en lui proposant 200 millions de dollars, la société dirigée par Mark Zuckerberg accueille désormais deux de ses anciens collaborateurs, selon Bloomberg.

Deux employés d’Apple rejoignent Meta

Mark Lee et Tom Gunter, tous deux issus de l’équipe Apple Foundation Models (AFM), rejoignent le département Superintelligence Labs de Meta. Cette division a été créée pour développer des systèmes d’IA capables d’atteindre, voire de dépasser, les capacités humaines.

Mark Lee a déjà commencé à travailler chez Meta. Quant à Tom Gunter, il prendra ses fonctions prochainement. Ce dernier avait quitté Apple en juin pour une autre entreprise d’IA avant de rejoindre Meta ces derniers jours. Il occupait un poste d’ingénieur distingué chez Apple, l’un des plus hauts rangs techniques. Mark Lee, quant à lui, fut le tout premier recrutement de Ruoming Pang au sein de l’équipe IA d’Apple.

Une bataille féroce pour les talents

Ces mouvements s’inscrivent dans une course intense au recrutement dans le secteur technologique. Meta investit massivement dans l’IA, que ce soit en matière de talents ou d’infrastructures. Mark Zuckerberg a clairement indiqué que l’intelligence artificielle est désormais la priorité numéro un du groupe. Face à des concurrents tels qu’OpenAI ou Google, l’entreprise mise sur des offres salariales très attractives pour séduire les experts du secteur.

Meta propose des offres pouvant dépasser les 100 millions de dollars sur plusieurs années, bien au-delà de ce que verse Apple. Pour tenter de limiter les départs, la firme à la pomme a accordé des augmentations à certains membres de son équipe pour l’IA, qui compte environ une centaine d’ingénieurs. Mais ces mesures semblent encore insuffisantes face à la générosité de Meta.

Des tensions croissantes chez Apple autour de l’IA

Ces départs en chaîne mettent en lumière les incertitudes internes au sein de l’équipe Apple Foundation Models (AFM). Apple explore actuellement différentes stratégies pour alimenter les nouvelles fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence. Parmi les options étudiées : l’intégration de modèles externes comme ceux d’OpenAI (ChatGPT) ou d’Anthropic (Claude).

La direction de l’AFM, sous la responsabilité de Daphne Luong et supervisée par John Giannandrea, travaille avec Mike Rockwell et Craig Federighi pour décider quelle technologie gèrera le futur assistant vocal prévu pour 2026. En parallèle, Apple développe à la fois ses propres modèles de langage et des versions hybrides intégrant des solutions tierces.