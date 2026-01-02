Clicks Technology, responsable du clavier physiques Clicks pour les iPhone, dévoile Clicks Communicator, un nouveau smartphone sous Android 16 conçu pour fonctionner en tandem avec le téléphone d’Apple. Doté d’un clavier physique, cet appareil vise à séparer les communications essentielles de la consommation de contenu multimédia, se positionnant comme un outil de travail dédié plutôt que comme un terminal polyvalent.

Une approche minimaliste pour contrer la distraction numérique

Ce projet part du constat que le mode de vie impliquant deux téléphones devient de plus en plus courant pour séparer vie pro et perso. Michael Fisher, co-fondateur de l’entreprise et YouTubeur responsable de la chaîne MrMobile, explique que cet appareil s’adresse aux utilisateurs souhaitant communiquer avec intention plutôt que de subir les distractions constantes des notifications.

Pour illustrer cette philosophie, Jeff Gadway, le directeur marketing, compare le Clicks Communicator à ce qu’est le Kindle pour l’iPad : un produit complémentaire optimisé pour une tâche unique. L’interface logicielle reflète cette vision avec un lanceur Android personnalisé qui met en avant une sélection d’applications de messagerie comme Slack, Telegram, WhatsApp et Gmail directement sur l’écran d’accueil.

Un bouton de dictée et la présence d’une prise jack

Outre son clavier matériel distinctif (qui est QWERTY et non AZERTY), le téléphone intègre un bouton latéral « Prompt Key ». Une pression maintenue sur cette touche active instantanément la dictée vocale pour la rédaction de messages. La connectique prend le contre-pied des tendances actuelles en réintégrant une prise jack 3,5 mm et un port microSD acceptant jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire, en plus des 256 Go internes.

Le châssis abrite une batterie de 4 000 mAh, un capteur photo principal de 50 mégapixels et un capteur selfie de 24 mégapixels. L’appareil assure une connectivité 4G et 5G mondiale grâce à un support double SIM incluant un emplacement physique et l’eSIM.

Le Clicks Communicator sera décliné en trois coloris : Smoke, Clover et Onyx. Si le prix de lancement standard est fixé à 499 dollars, l’entreprise propose un tarif réduit à 399 dollars (379,68 euros quand on essaie de payer depuis l’Europe) pour toute commande effectuée avec un acompte avant le 27 février. Les premières expéditions sont prévues pour le courant de l’année.