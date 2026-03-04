Les premiers benchmarks ont fait leur apparition sur Geekbench pour l’iPad Air M4 qu’Apple a annoncé cette semaine. C’est l’occasion de voir le gain de performance par rapport à la précédente tablette avec la puce M3.

Un peu plus de puissance pour l’iPad Air M4

Deux benchmarks sont disponibles à ce jour pour l’iPad Air M4. Au test avec un seul cœur du processeur, la tablette obtient les scores 3 438 et 3714. Cela représente un gain de 17,3 % par rapport à l’iPad Air M3. En prenant en compte tous les cœurs du processeur, les scores sont 12 296 et 12 885. Le gain est ici de 7,9 % par rapport à la génération précédente.

Pour rappel, Apple a déjà utilisé la puce M4 dans d’autres produits. Il y a notamment eu quelques Mac. On peut également citer le cas de l’iPad Pro. Il est toutefois bon de noter que l’iPad Air M4 propose 8 cœurs pour le CPU (processeur) et 9 cœurs pour le GPU (partie graphique). Pour sa part, l’iPad Pro M4 pouvait avoir jusqu’à 10 cœurs aussi bien pour le CPU que pour le GPU. D’ailleurs, les benchmarks de l’iPad Pro M4 montrent que la tablette est 3,6 % plus rapide au test avec un cœur du processeur et 9,6 % plus rapide au test avec tous les cœurs par rapport à l’iPad Air.

Les précommandes pour l’iPad Air M4 débuteront aujourd’hui même à partir de 15h15. La commercialisation se fera le 11 mars.