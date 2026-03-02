L’émotion était forte : 6 ans après avoir reçu le prix de la Meilleure Actrice dans une Série Comique pour Schitt’s Creek, l’actrice Catherine O’Hara, passée à la postérité pour son rôle de maman un peu écervelée dans le film culte Maman J’ai Raté l’Avion, a reçu à nouveau le prix de la meilleure actrice aux SAG Awards 2026 pour son rôle dans dans la comédie The Studi (visible sur Apple TV).

Un prix remis à titre posthume… et beaucoup d’émotion

Remis à titre posthume à Seth Rogen (sacré au passage meilleur acteur dans une série de comédie pour The Studio), ce prix a été le grand moment émotion de la cérémonie, l’ensemble des acteurs présents dans la salle étant littéralement au bord des larmes. Maitrisant ses émotions, Seth Rogen a rappelé le perfectionnisme de l’actrice, qui modifiait souvent ses scènes… pour le meilleur puisque ses propositions s’avéraient bien souvent meilleures que le script originel.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Outre ce prix pour la regrettée Catherine O’Hara, The Studio a été largement à l’honneur lors des SAG Awards 2026, Seth Rogen remportant donc le prix du meilleur acteur dans une série de comédie, tandis que l’ensemble du cast était lui aussi récompensé.

Un décès aussi triste que soudain

Pour rappel, l’actrice canadienne Catherine O’Hara est décédée à 71 ans des suites d’une brève maladie. Quelques jours avant sa mort, elle déclinait sa participation aux premiers séquences de tournage de la saison 2 de The Studio.