Apple TV poursuit sa montée en puissance à Hollywood. Lors de la 78e cérémonie des Directors Guild Awards (qui récompense essentiellement les réalisateurs), cérémonie organisée le 7 février 2026 à Beverly Hills, la plateforme a remporté trois distinctions prestigieuses dans les catégories comédie, documentaire et publicité, confirmant ainsi la reconnaissance croissante de ses productions originales par la profession.

Des victoires marquantes en comédie et documentaire

Dans la catégorie Meilleure réalisation pour une série comique, Seth Rogen et Evan Goldberg ont été récompensés pour l’épisode The Oner de The Studio. Sur scène, les deux créateurs ont rendu hommage à Catherine O’Hara, récemment disparue. « Franchement, il n’y a personne que nous aurions aimé remercier en personne plus qu’elle », a déclaré Rogen. Goldberg a ajouté : « Nous avons grandi au Canada, et elle était littéralement notre idole depuis l’enfance. »

Côté documentaire, Rebecca Miller a décroché le prix de la Meilleure réalisation pour une série documentaire ou d’actualité pour l’épisode All This Filming Isn’t Healthy de la série documentaire Mr. Scorsese, un programme salué pour son regard profond et intime sur la création cinématographique.

Une nouvelle récompense dans la publicité

Apple s’est également illustrée dans la catégorie publicitaire grâce à la réalisatrice Kim Gehrig pour le spot I’m Not Remarkable. Il s’agit de sa troisième victoire après celles obtenues en 2022 pour des campagnes autour de l’iPhone.

Kim Gehrig

On notera enfin que si Ben Stiller était bien en lice pour Severance dans la catégorie dramatique, la statuette lui a échappé cette année au profit d’Amanda Marsalis pour la série The Pitt. Décidément, la série culte d’Apple TV a bien du mal à séduire les jurés américains.