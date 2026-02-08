Apple va proposer la première bêta d’iOS 26.4 dans le courant de la semaine du 23 février, avec un premier aperçu du nouveau Siri IA s’appuyant sur Google Gemini, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce sera aussi l’occasion d’avoir d’autres nouveautés en lien avec Apple Intelligence.

La bêta d’iOS 26.4 pour la semaine du 23 février

Cette étape compte parce qu’elle marque l’arrivée concrète des fonctions de Siri IA annoncées dès la WWDC 2024. Elles devaient initialement être disponibles avec iOS 18, mais Apple les a officiellement repoussées l’an dernier.

Apple a annoncé le mois dernier un partenariat avec Google pour utiliser Gemini afin de faire tourner le nouveau Siri et les futures fonctions d’Apple Intelligence. Le calendrier évoqué rapproche enfin la phase de test après une longue attente par rapport à l’annonce initiale d’Apple Intelligence.

Trois fonctions de Siri IA qui changent l’usage au quotidien avec iOS 26.4 sont attendues :

contexte personnel

actions dans les applications et entre les applications

reconnaissance de ce qui est à l’écran

Le contexte personnel sera un moyen de retrouver des informations spécifiques dans des contenus personnels, notamment dans des notes, des messages et des e-mails. L’idée est de rendre Siri plus utile quand la donnée est déjà sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac de l’utilisateur sans devoir la ressaisir.

De son côté, la fonction de reconnaissance doit permettre à Siri d’agir à partir de ce qui est affiché à l’écran. C’est une aptitude à exécuter des actions sur votre écran.

Enfin, les actions dans les applications doivent donner à Siri la main sur des fonctions précises, y compris à travers plusieurs applications. L’enjeu est de contrôler des fonctionnalités applicatives à la voix au lieu d’aller chercher les réglages à la main.

Le français disponible dès le départ ?

Un élément reste en suspens : la disponibilité linguistique du nouveau Siri IA. Apple va-t-il réserver le nouvel assistant à l’anglais au départ ? Ou pourra-t-on en profiter en français dès la première bêta d’iOS 26.4 ? Mystère pour le moment.

Au-delà des fonctions d’intelligence artificielle, iOS 26.4 devrait accueillir de nouveaux emojis, dont un trognon de pomme, un nuage de combat et un coffre au trésor, parmi d’autres.